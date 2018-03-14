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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:03  14 марта 2018 0

Уральские энергетики помогут запустить масштабное молочное производство

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
Специалисты компании приступили к начальному этапу работФото: Александр Мамаев © URA.RU

Многопрофильная свердловская компания «Облкоммунэнерго» примет участие в запуске масштабного молочного производства. Специалисты начали проектирование схемы электроснабжения нового цеха Ирбитского молочного завода в Байкалово.

«Существующего энергоснабжения новому цеху недостаточно, поэтому мы запланировали установку трансформаторной подстанции необходимой мощности. Там будет два трансформатора — этого с избытком хватит самому энергоемкому производству», — рассказал главный инженер проектов АО «Облкоммунэнерго» Владислав Суслов. Он уточнил, что такая конструкция повышает надежность: если возникнут неполадки в одном трансформаторе, автоматически включится второй.

В энергетической компании отметили, что открытие нового филиала обеспечит рабочими местами десятки местных жителей. Также современный объект позволит вывести производство молочных продуктов на новый уровень — позволит полностью перерабатывать побочный продукт, для чего ранее не хватало мощностей. Подключение нового звена производственной цепочки состоится этим летом.

Ксения Томашова
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