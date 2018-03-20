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Главные новости Челябинской области
10:56  20 марта 2018 0

Южноуралец пытался вернуть жену, приковав ее наручниками в лесу

Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
Мужчина приковал свою бывшую жену наручниками к автомобилю, начал запугивать ее и душитьФото: Handcuffed/Flickr

Суд рассмотрит дело жителя села Еткуль Челябинской области, который вывез свою бывшую супругу в лес и пытался заставить ее вернуться путем угроз и истязаний. Мужчина также угрожал убийством своей экс-теще.

Первое преступление житель южного Урала совершил еще в 2016 году, сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на следственный отдел по Коркино СУ СКР Челябинской области. Он пригласил свою бывшую жену «на разговор» в автомобиль, затем вывез ее в лес и там приковал наручниками к поручням машины. Мужчина требовал, чтобы экс-супруга вернулась к нему, угрожал ей ножом и бутылкой с жидкостью, утверждая, что это кислота. После того, как злоумышленник начал душить женщину буксировочным тросом, она не выдержала истязаний и согласилась на его условия.

Вернувшись в Еткуль, мужчина отпустил экс-супругу, однако она так и не вернулась к нему и всячески старалась избегать встреч с ним. Сообщать в полицию о случившемся женщина не стала. Однако сотрудники полиции сами направили ее на судмедэкспертизу и после составили рапорт, увидев следы побоев, когда женщина пришла в отделение по другому делу. Обратиться в правоохранительные органы она решила, когда бывший супруг набросился на ее мать, угрожая убийством.

В январе 2018 года южноуральца заключили под стражу, свою вину он отрицает. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), а также по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Дарья Корчак
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