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29 марта 2018
28 марта 2018
08:55  29 марта 2018 1

Правительство отказалось от патриотического воспитания россиян

Москва, разное., белый дом, флаг россии, здание правительства рф
Правительство рассмотрело законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2017 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России не поддержало внесенный единороссами в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании. Причинами послужило то, что авторы проекта не определили виды и уровни образовательных программ, а также объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов.

«Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами. Патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016—2020 годы, на нее выделено свыше 1,66 млрд рублей», — приводят «Ведомости» содержание отзыва правительства. К тому же депутаты считают, что закон не требует дополнительных расходов, однако в Белом доме уверены в необходимости дополнительных средств для создания уполномоченного органа.

Помимо прочего правительство отметило, что в законопроекте упоминаются термины, которые не используются в законодательстве. Например, «исполнительные органы Российской Федерации». В норме словосочетание употребляется как «органы исполнительной власти в РФ».

Ранее президент России Владимир Путин главной чертой россиян назвал патриотизм, передавала «Русская планета». По словам главы государства, именно сила духа и великая любовь к Родине помогали русскому народу противостоять различным внешним угрозам и посягательствам на независимость.

Ксения Томашова
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