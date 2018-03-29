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29 марта 2018
28 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:32  29 марта 2018 0

Прокурор попросил 30 лет для семьи убийц почтальона на Урале

Сын бил, а его мать резала почтальонаФото: «Почта России»

В Екатеринбурге начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Шавкунова потребовала 30 лет колонии для убийц почтальона Эммы Кардановой. Для 64-летней Людмилы Рыжковой прокурор просит 17 лет колонии, для ее 30-летнего сына Константина — 13 лет.

«Мать и сын обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как сообщало «URA.RU», по версии следствия, мать и сын убили почтальонку из-за пенсий, которые она разносила. 17 февраля 2017 года Карданова принесла Рыжковой пенсию. Как только почтальонка вошла в квартиру, Рыжкова обездвижила ее электрошокером. После этого Константин избивал упавшую женщину, а его мать ударила ее несколько раз ножом. Добычей убийц стали 240 тысяч рублей. Труп они просто вынесли в подъезд и там бросили. Про Рыжкову известно, что до недавнего времени она работала коллектором и выбивала долги.

Александр Лукманов
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