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21 марта 2018
Главные новости Москвы
13:06  21 марта 2018 0

Пугачева призналась, что резко постарела. «Мне трудно дышать, трудно ходить»

Певица просит фанатов не злитьсяФОТО: Алла Пугачева, Instagram

Примадонна рассказала, что стареет и ее организм резко начал давать сбой. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — призналась 68-летняя певица.

Комментарий Пугачева опубликовала в соцсети. После откровений певица пожелала хейтерам не стареть подольше ни телом, ни душой. «Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни», — посоветовала она.

Звездная пара проголосовала в Звенигороде
ФОТО: moscow_russia24, Instagram

То, что примадонна российской эстрады сильно «сдала», ее поклонники заметили после ее появления в день выборов, 18 марта, на избирательном участке в подмосковном Звенигороде. Она пришла голосовать вместе с супругом Максимом Галкиным. Поклонникам не понравились молодежный наряд и постаревшее лицо певицы.

Пара обвенчалась в ноябре 2017 года. Разница артистов в возрасте составляет 27 лет. У них есть двое малышей-близняшек. Лиза и Гарри появились на свет от суррогатной матери, имя которой держится в секрете.

Ранее Алла Пугачева призналась, что похудела на 20 килограммов. Певица села на жесткую диету и отказалась от вредных привычек.

Наталья Михалева
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