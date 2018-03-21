Примадонна рассказала, что стареет и ее организм резко начал давать сбой. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — призналась 68-летняя певица.
Комментарий Пугачева опубликовала в соцсети. После откровений певица пожелала хейтерам не стареть подольше ни телом, ни душой. «Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни», — посоветовала она.
То, что примадонна российской эстрады сильно «сдала», ее поклонники заметили после ее появления в день выборов, 18 марта, на избирательном участке в подмосковном Звенигороде. Она пришла голосовать вместе с супругом Максимом Галкиным. Поклонникам не понравились молодежный наряд и постаревшее лицо певицы.
Пара обвенчалась в ноябре 2017 года. Разница артистов в возрасте составляет 27 лет. У них есть двое малышей-близняшек. Лиза и Гарри появились на свет от суррогатной матери, имя которой держится в секрете.
Ранее Алла Пугачева призналась, что похудела на 20 килограммов. Певица села на жесткую диету и отказалась от вредных привычек.