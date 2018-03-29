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Главные новости Челябинской области
16:34  29 марта 2018 0

В Челябинске бездействуют более 700 постов видеонаблюдения. Главный полицейский Южного Урала возмущен

Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, сергеев андрей
Андрей Сергеев выступил перед ЗСОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 700 видеокамер дорожного наблюдения на дорогах Челябинска не работают. Об этом заявил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания области, 29 марта. Руководитель полицейского главка пояснил, что речь идет о тех камерах, которые должна запустить фирма из Нижнего Новгорода, выигравшая соответствующий тендер.

«Из-за ухода прежнего поставщика услуг остались без дела больше 700 постов видеонаблюдения. Тех, что были оборудованы «Ростелекомом»», — заявил Сергеев депутатам. Он подчеркнул, что эти камеры благотворно влияли на статистику ДТП: водители, опасаясь штрафов, соблюдали правила дорожного движения. Сергеев также напомнил, что тендер выиграло ООО «Аэль-РТС» Инжиниринг», но камеры наблюдения так и не заработали. Прокуратура области уже направила соответствующее обращение в областное правительство.

«Правительство области сейчас ведет переговоры с „Ростелекомом“, чтобы выкупить часть постов видеонаблюдения. Неправильно, что каждый год меняется поставщик, — заявил председатель ЗСО Владимир Мякуш и спросил у Сергеева. — Но так ведь не только в нашем регионе происходит?» Главный полицейский региона подтвердил, что подобные проблемы и в других субъектах РФ. Мякуш предложил депутатам подумать, как помочь властям и полиции в этой ситуации. «Мы создадим рабочую группу, чтобы подготовить предложения на федеральный уровень по совершенствованию системы таких госзакупок», — пояснил «URA.RU» Владимир Мякуш.

В правительстве области готовят документы по взысканию штрафных пеней с нижегородской фирмы за нарушение сроков исполнения контракта. Но при этом власти пытаются заставить «Аэль-РТС» запустить видеокамеры. «До конца недели должна завершиться приемка», — сообщил «URA.RU» министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Альбина Золотухина
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