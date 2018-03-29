Резиденция свердловского губернатора поменяла полпреда Холманских на Дворковича

18:15 29 марта 2018 0

Решение о кадровых перестановках в АП президент примет после инаугурации в мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухи об очередной кадровой перестановке в федеральных органах власти наполняют политическую повестку Среднего Урала. Сразу два лояльных администрации свердловского губернатора СМИ опубликовали информацию о том, что региональные власти обсуждают возможность перевода вице-премьера РФ Аркадия Дворковича новым полпредом президента РФ в УрФО.

Сразу несколько источников «URA.RU» в резиденции подтвердили, что слух гуляет по высоким кабинетам. Еще сильнее их актуализировал приезд Аркадия Дворковича в Свердловскую область в понедельник, 2 апреля — планируется, что он пробудет в регионе три дня. Здесь федеральный чиновник проведет совещание по теме участия Екатеринбурга в «Экспо 2025» и обследует объекты, подготавливаемые к будущей международной выставке.

«В перечне документов и информационных сообщений органов власти слухи не значатся. Ищите в другом месте», — лаконично ответил на вопрос о причинах возникновения слухов в стенах резиденции директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

Срок полномочий действующего полпреда президента в УрФО Игоря Холманских истекает 7 мая 2018 года. Все кадровые решения президент России Владимир Путин будет принимать лишь после своей инаугурации, которая также состоится в мае. В ожидании этого полпредство предприняло ряд шагов, в том числе в информационном поле, для сохранения своего status quo. Тем не менее, оперативного комментария в «наместничестве» получить не удалось.