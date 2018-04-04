17:16 04 апреля 2018 0

Сотрудники дороги готовы скинуться на благое дело добровольно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские железнодорожники возмущены акцией, которую намерен устроить региональный филиал РЖД к 9 Мая. День Победы здесь, по информации источников «URA.RU», намерены отметить возведением памятника железнодорожникам, погибшим в Великой Отечественной войне. Для этого был установлен взнос, который, однако, не сделали добровольным, а установили разнарядкой, как обязательный к сдаче.

«Теперь у начальников подразделений из зарплаты вычтут от 25 тысяч рублей, у замов — 15 тысяч, и так по цепочке вниз, до специалистов, с которых соберут по 1000 рублей. Расстраивает не сумма, расстраивает, что не сделали это дело добровольным порывом души — предложили бы, так люди и больше сдали бы, и ощущение было бы оттого приятнее. А тут по разнарядке с тарифной сеткой для каждого — пошловато как-то. Что, начальство мое уважение к ветеранам во столько оценивает? А если я три тысячи сдать хочу, а не одну?» — возмутился знакомый железнодорожник.

В пресс-службе СВЖД сотрудница, назвавшаяся «Ириной Викторовной», уточнила, что про «новый проект ко Дню Победы пока не слышали», а в ответ на вопрос про принудительный сбор денег рассмеялась, заверив, что «скорее всего, ничего подобного нет и журналистов ввели в заблуждение». Для официального ответа здесь попросили прислать запрос — он был направлен на электронную почту начальника службы корпоративных коммуникаций СВЖД Елены Радченко.