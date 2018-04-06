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06 апреля 2018
05 апреля 2018
09:43  06 апреля 2018 0

На Украине пришли в ярость из-за матрешек на пасхальных яйцах. «Удар ниже пояса»

Мода. Сезон весна-лето 2016. Екатеринбург, сумки, аксессуар, матрешка
Даже Пасха не умиротворяет украинских радикаловФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Война на Украине
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На Украине вспыхнул новый пасхальный скандал. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пришла в ярость из-за наклеек в виде матрешек на раскрашенных к Пасхе яйцах.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь… цепляешься взглядом за предложения для украшения покраски яиц», — цитируют Nation News вице-премьера. По ее словам, она получила «моральный удар ниже пояса» из-за того, что «наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками».

При этом Климпуш-Цинцадзе не переживает из-за того, что традиционный продуктовый набор к Пасхе для украинцев в 2018 году подорожал практически в два раза. «В 2018 году за 1,5 кг творога, десяток крашеных яиц и 0,5 кг буженины украинцам придется заплатить 274 гривен (около 10,4 доллара), в прошлом году этот набор стоил 150 гривен (5,7 доллара)», — приводит издание ИА FlashNord данные Украинской аграрной конфедерации.

Ранее украинских националистов возмутило использование русского слова «кулич» применительно к другому пасхальному продукту. За тем, чтобы выпечку называли «паской», на улицах Киева будут следить специальные патрули.

Владимир Васин
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