09:43 06 апреля 2018 0

Даже Пасха не умиротворяет украинских радикалов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Украине вспыхнул новый пасхальный скандал. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пришла в ярость из-за наклеек в виде матрешек на раскрашенных к Пасхе яйцах.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь… цепляешься взглядом за предложения для украшения покраски яиц», — цитируют Nation News вице-премьера. По ее словам, она получила «моральный удар ниже пояса» из-за того, что «наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками».

При этом Климпуш-Цинцадзе не переживает из-за того, что традиционный продуктовый набор к Пасхе для украинцев в 2018 году подорожал практически в два раза. «В 2018 году за 1,5 кг творога, десяток крашеных яиц и 0,5 кг буженины украинцам придется заплатить 274 гривен (около 10,4 доллара), в прошлом году этот набор стоил 150 гривен (5,7 доллара)», — приводит издание ИА FlashNord данные Украинской аграрной конфедерации.

Ранее украинских националистов возмутило использование русского слова «кулич» применительно к другому пасхальному продукту. За тем, чтобы выпечку называли «паской», на улицах Киева будут следить специальные патрули.