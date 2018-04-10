Хор Теодора Курентзиса из пермского театра получил оперный «Оскар»

Пермский хор musicAeterna, художественным руководителем которого является Теодор Курентзис, стал лауреатом престижной международной премии Opera Awards. Имена победителей были объявлены 9 апреля на торжественной церемонии в Лондоне.
В этом году в номинации «Хор» были представлены шесть коллективов, рассказали в Пермском театре оперы и балета. Коллективу из Прикамья пришлось соперничать в том числе с хором Баварской государственной оперы, коллективом Королевского театра в Мадриде и хором Оперы Сан-Франциско. Хор musicAeterna был номинирован на премию уже в пятый раз и впервые стал победителем. Всего Opera Awards вручается в 18 номинациях.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Перми распродали все билеты на мероприятия Дягилевского фестиваля с участием Теодора Курентзиса. Из-за большого спроса даже перестал работать сайт Пермского академического театра оперы и балета.