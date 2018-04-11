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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:14  11 апреля 2018 0

Главный куратор свердловских СМИ остался без связи в африканской пустыне. ФОТО

Уральский чиновник вновь отправился на поиски приключенийФОТО: pbs.twimg.com

Глава департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов отправился в Марокко ради участия в экстремальной гонке Marathon des Sables. Участникам со всего мира предстоит преодолеть 250 км африканской пустыни за шесть дней.

Гонка в Марокко примечательна тем, что организаторы обеспечивают участников только водой. Питание и личные вещи экстремальщикам приходится тащить на себе. Трасса Marathon des Sables меняется каждый год и состоит из шести этапов разной протяженности. Сегодня — четвертый день соревнования. За продвижением нашего земляка можно следить на сайте mds.waa-tracking.com — Иванов выступает под номером 123. Через официальный сайт гонки любому участнику можно отправить сообщение — сотовой связи в пустыне нет.

В одном из своих интервью «URA.RU» Иванов утверждал, что бег для него — настоящий наркотик, объясняя свою увлеченность «обычной тягой любого мужчины к саморазрушению». В кабинете руководителя ДИПа множество наград за участие в различных международных марафонах. Однажды любовь к экстриму стоила Иванову перелома ноги с длительным периодом реабилитации. Из-за травмы он боялся пропустить гонку в Марокко. Отметим, что на марафоны чиновник летает за свой счет, утверждая, что это весьма недешевое удовольствие.

ФОТО: mds.waa-tracking.com

Сергей Макеев
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