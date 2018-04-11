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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:09  11 апреля 2018 0

Экономисты объяснили, почему закрываются отделения «Уралтрансбанка». И едины в оценке, как на это реагировать

Отделение «УралТрансБанк» . Екатеринбурге, уралтрансбанк, уральский транспортный банк
Менеджмент «Уралтрансбанка» эффективно реагирует на внешние вызовы, уверены экспертыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закрытие филиалов «Уралтрансбанка» в Екатеринбурге — вынужденное, но верное решение. К такому выводу пришли экономисты, опрошенные «URA.RU».

«Последние годы были непростыми для „Уралтрансбанка“. Сначала из числа их акционеров вышел Европейский банк реконструкции и развития. Затем были замечания со стороны ЦБ, так как учреждение не соответствовало требованиям по доходности капитала и ликвидности. Вся эта история развивается на фоне общей печальной ситуации с региональными банками, — объяснил ситуацию финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин. — В начале нулевых федеральные банки отобрали у них работу с крупным региональным бизнесом. Затем в кризисы 2008 и 2014 годов иссякла прослойка компаний среднего и малого бизнеса. Сейчас банки переориентировались на обслуживание физических лиц, но это самый рискованный сектор — люди не всегда отдают кредиты. В такой ситуации банки вынуждены выживать, сокращать расходы и менять концепцию бизнеса. Все делается правильно, надеюсь, что эта мера не запоздалая. Желаю банку выстоять».

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Сокращение числа физических офисов — нормальная ситуация для банковского сектора. Все больше операций уходит в онлайн, содержать помещения и персонал «просто так» банкиры не намерены, отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса «ВУЗ-банка» Олег Попков.

«Это обычные оптимизационные мероприятия. В каждом банке считается рентабельность офиса, если он работает в убыток, его закрывают. В такой же логике работает, например, „Сбербанк“. Уверен, что закрытие офисов не приведет к массовому оттоку вкладчиков, разве что могут уйти ленивые клиенты, которые жили поблизости от закрытых офисов», — отметил эксперт.

Массового оттока вкладчиков не ждет и заместитель председателя «Уральского банковского союза» Евгений Болотин. По его словам, большинство вкладчиков не беспокоится, потому что уверено в работе Агентства по страхованию вкладов.

«Вклады физических лиц в банках защищены госстрахованием. Если у вас сумма не больше одного миллиона четырехсот тысяч рублей, бояться нечего. В случае закрытия учреждения деньги вернут. Если у вас большая сумма, то можно разбить ее на несколько частей и хранить в разных банках», — поделился опытом Болотин. Оперативно получить комментарий в самом «Уралтрансбанке» не удалось.

«Уралтрансбанк» планирует закрыть три офиса в Екатеринбурге с 20 апреля. Под сокращения попадут отделения на улицах Готвальда, Титова и проспекте Космонавтов, сообщается на сайте организации. В конце марта банк занял 94-е место в списке Forbes по финансовой устойчивости среди всех банков страны.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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