{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
22:36  17 апреля 2018 0

Настя Рыбка о своем будущем: «Будем бороться, потому что мы русские». ВИДЕО

С лица Кириллова не сходила улыбкаФото: скрин видео Ruptly

Видео арестованных в Таиланде в числе организаторов так называемого секс-тренинга Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) появилось в Сети. Члены «команды» переходили из одного помещения в другое.

Запись опубликовало видеоагентство Ruptly. На кадрах гражданка Белоруссии Вашукевич заявила, что они будут продолжать бороться, «потому что русские». Алекс Лесли с улыбкой на лице сообщил, что «все нормально», «все будет хорошо».

Напомним, «гуру секса» Кириллова, Вашукевич и других участников «секс-тренинга» в феврале арестовала полиция Таиланда за незаконную работу на территории страны. За это им грозит от трех до 20 лет тюрьмы. Позже нарушителей обвинили также в изнасиловании и организации занятий проституцией, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров