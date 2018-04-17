22:36 17 апреля 2018 0

С лица Кириллова не сходила улыбка Фото: скрин видео Ruptly

Видео арестованных в Таиланде в числе организаторов так называемого секс-тренинга Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) появилось в Сети. Члены «команды» переходили из одного помещения в другое.

Запись опубликовало видеоагентство Ruptly. На кадрах гражданка Белоруссии Вашукевич заявила, что они будут продолжать бороться, «потому что русские». Алекс Лесли с улыбкой на лице сообщил, что «все нормально», «все будет хорошо».

Напомним, «гуру секса» Кириллова, Вашукевич и других участников «секс-тренинга» в феврале арестовала полиция Таиланда за незаконную работу на территории страны. За это им грозит от трех до 20 лет тюрьмы. Позже нарушителей обвинили также в изнасиловании и организации занятий проституцией, писало «URA.RU».