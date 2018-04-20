Главные по свалкам в Перми получают больше ответственных за пенсии и похороны

08:56 20 апреля 2018 0

«ПермГорЭлектроТранс» работал в 2017 году без убытков за счет субсидий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские муниципальные предприятия раскрыли информацию о зарплатах своих руководителей. О доходах не отчитались лишь начальники УК «Городское коммунальное тепловое хозяйство», хотя должны были подготовить данные до 1 апреля.

Среди пермских муниципальных топ-менеджеров самая высокая заплата у гендиректора МУП «ПермГорЭлектроТранса» Александра Деребнева. В среднем он получает 156,4 тысяч в месяц, хотя годом ранее его заработок был меньше — 141,27 тысяч рублей. Зарплата его замов варьируется от 93,2 до 97,8 тысяч, год назад она начиналась от 80,7 тысяч рублей. Исполняющий обязанности директора МУП «Полигон» Василий Быков сообщил, что за ликвидацию свалок и захоронение снега зарабатывает 136,2 тысяч, а год назад получал 79,1 тысяч рублей. Больше стали получать и его помощники: 71,2 тысяч и 81,3 тысяч рублей к 53,5 и 60,7 тысяч рублей годом ранее.

Бывший депутат гордумы и директор МУП «Горсвет» Максим Тебелев также стал получать более высокую зарплату. Она увеличилась за год c 93,3 до 115,7 тысяч рублей. Директор муниципального предприятия «Ветеран» Александр Мартынюк за доставку пенсий и пособий получает 91 тысячу рублей, а год назад его средняя зарплата составляла 81,6 тысячу в месяц. При этом три его заместителя получают в районе 105 тысяч в месяц.

Зарплата руководителя МУП «Ритуальные услуги» Юрия Илохина в отличие от остальных управленцев за год сократилась с 78,8 до 71,6 тыс. рублей. А вот его заместитель стал получать больше — c 59,7 до 71,9.

Не отчитались о зарплатах только руководители МУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство». Эта управляющая компания занимает 10% городского рынка теплоснабжения, а также обслуживает 150 тыс. квадратных метров жилья. На запрос «URA.RU» в департаменте ЖКХ сообщили, что у организации проблемы с сайтом. Поэтому информацию о зарплатах менеджеров опубликуют только в понедельник, 23 апреля.