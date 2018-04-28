В Екатеринбурге суд отстрочил закрытие торгового центра «Алатырь»

18:30 28 апреля 2018 0

Судьба ТРЦ решится в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание относительно дальнейшей судьбы торгового центра «Алатырь». По итогам проверки, которую совместно проводили работники прокуратуры и МЧС, в суд был направлен иск с требованием закрыть заведение.

«Сегодня на заседании решение не принято, следующее рассмотрение дела состоится 28 мая», — сообщили «URA.RU» в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Ранее « URA.RU» сообщало о том, что начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев сообщил об итогах проверки торговых центров. Те заведения, где было найдено очень много нарушений, прокуратура через суд требует закрыть. Прокурор назвал ТРЦ, по которым направлены иски в районные суды Екатеринбурга: «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс». Массовые проверки торговых центров начались после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 60 человек.

ТРЦ «Алатырь» находится в непосредственной близости от Центрального стадиона, где в июне пройдут игры чемпионата мира по футболу. От торгового центра до стадиона не более 500 метров. Согласно сайту ТРЦ, в нем работают 18 кафе и ресторанов, гипермаркет и 70 магазинов. Если «Алатырь» закроют на время ЧМ 2018, это ударит не только по бизнесу, но и по комфорту болельщиков.