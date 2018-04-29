Школьник утонул в сливном колодце под Екатеринбургом

10:16 29 апреля 2018 0

Тело школьника нашли без признаков насильственной смерти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В открытом сливном колодце в поселке Садовый под Екатеринбургом обнаружили тело 10-летнего мальчика. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном управлении СКР.

По версии следствия, днем 28 апреля школьник ушел из дома гулять и пропал. После пропажи ребенка были организованы поиски. Вскоре тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти нашли в колодце. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства трагедии, допрашивают родителей погибшего (мать и отчим) и жителей поселка. Также следователи изучают характеристики семьи, в которой воспитывался школьник.