В России создадут космическую сауну

На данный момент на МКС используется только душ
Российские инженеры разработают сауну и стиральную машину для применения в космосе. Созданием средств гигиены решили заняться в Научно-исследовательском и конструкторском институте химического машиностроения в Москве (НИИхиммаш).
Помимо душа, сауны, рукомойника и умывальника конструкторы создадут систему регенерации «санитарно-технической воды», пишут «Известия». Сейчас на МКС пользуются несколькими разработками НИИхиммаш, среди которых система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.
Ранее сообщалось, что Россия совместно с европейскими учеными разрабатывают программу по высадке робота на Марсе. Автора проекта ExoMars-2020 сейчас выбирают место для приземления марсохода.