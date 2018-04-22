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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:10  22 апреля 2018 0

Названы места для посадки первого за полвека российского корабля на Марсе

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
Аппарат запустят совместно с европейцамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Осенью 2018 года будет определено место для посадки на Марсе первого за многие годы российского спускаемого аппарата. Осталось два варианта — плато Оксия и долина Мавра.

Выбор места будет производиться в рамках совместной работы российских и европейских ученых по проекту ExoMars-2020, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя проекта ExoMars от РФ Даниила Родионова. Главным условием для выбора точки приземления станут ландшафтные условия, а также наличие в этом месте в прошлом воды и условий для консервации следов жизни.

Запуск второго этапа миссии запланирован на июнь 2020 года. Доставка марсохода (разработка европейского космического агентства) будет реализована с помощью посадочной платформы, которую создали в российском НПО имени Лавочкина. Задачей аппарата Pasteur на планете станет поиск признаков жизни на Красной планете.

Сейчас на Марсе работают два американских марсохода — Opportunity и Curiosity. Согласно открытым источникам, последний советский аппарат был спущен на планету в 1971 году, то есть 47 лет назад). Тогда сигнал с марсианской станции, к которой было подключено устройство, пропал через 14,5 секунд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России планируют создать новую ракету среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелого носителя. С их помощью можно будет совершать полеты на Луну и Марс. Первый старт ракеты назначен на 2028 год.

Семен Гринберг
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