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04 мая 2018
03 мая 2018
Главные новости Свердловской области
17:39  04 мая 2018 0

Безопасность на улицах Екатеринбурга доверят казакам

Конно-спортивный клуб
Казачьи патрули появятся на улицах ЕкатеринбургаФото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбурге открыт набор в сводный казачий патрульный отряд для поддержания порядка на улицах города. Казаки будут охранять общественный порядок у государственных объектов, памятников и мемориальных комплексов, в местах массового пребывания людей, в том числе и во время крестных ходов, прибытия святынь, а также на общегородских митингах и во время народных гуляний.

Идейным вдохновителем создания сводного патрульного отряда добровольной казачьей дружины стал войсковой священник Оренбургского казачьего войска, старший священник храма на Крови протоиерей Максим Миняйло.

«В Екатеринбурге состоялась встреча отца Максима с казаками Пятого реестрового отдела „Исетская линия“ Оренбургского войска, на которой казаки получили благословение на осуществление патрульной службы казаков Оренбургского войскового казачьего общества от протоиерея Максима Миняйло и духовника Пятого отдела иерея Владимира Первушина», — сообщается на сайте екатеринбургской епархии.

По данным издания, казачьи подразделения уже патрулируют несколько районов Екатеринбурга. В состав нарядов входят санинструкторы, которые могут оказать первую медицинскую помощь всем гражданам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге пройдут соревнования казаков «Наши в городе — 2018». В них примут участие 300 подростков 10-19 лет из Свердловской области. Состоятся как личные, так и командные соревнования по метанию ножей, разборке и сборке автомата Калашникова, рубке на шашках и ударам нагайкой по шару. Девочки будут на время вязать крючком, пришивать пуговицы, плести косы и пеленать ребенка.

Александр Лукманов
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