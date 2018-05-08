21:23 08 мая 2018 0

Певцу посоветовали обследоваться у психиатра ФОТО: Филипп Киркоров, Instagram

Певцу Филиппу Киркорову итальянский дом моды Dolce & Gabbana подарил шелковый халат и куртку с изображением икон. Поп-исполнитель похвастался эксклюзивными нарядами от кутюр. Однако одежды с ликами святых оскорбили фанатов.

Киркоров выложил видеоролик в микроблоге Instagram, где ему представитель Dolce & Gabbana дарит вышитую золотом шелковую тунику и бомбер. Певец подчеркнул, что наряды эксклюзивны, они были созданы специально для него. «Say hello, maestro», — сказал поп-исполнитель, примерив халат.

Новый наряд короля русской попсы привел в шок фанатов Киркорова. «Пипец. Сейчас и Бузову оденет в святую Марию, и они готовы встречать конец света.», «Попой на иконы садиться — это сверхвандализм», «Прям Сам Господь! Надо же так любить себя!», «Крыша поехала?», «Просто ужас», «Куда мир катится?», «Совсем совесть потеряли!», «Отвратительно!», «И не стыдно?», А на трусах кто? Сам Иисус Христос?», — возмутились поклонники певца.

Ранее подписчики возмутились фотографией, где Киркоров в футболке с масонским символом стоит у православной иконы, напоминают «Аргументы недели». Пост певца подписчики назвали «конфузом года».