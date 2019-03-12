Уралец возглавил «дочку» «Газпрома» после хищений при строительстве газопровода в Ленобласти

Вячеслав Тюрин возглавил дочернюю компанию «Газпрома» на фоне скандала вокруг хищений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новым генеральным директором компании «Газпром инвест» стал уроженец Свердловской области Вячеслав Тюрин, который ранее возглавлял «Газпромтранс». Обе компании являются «дочками» «Газпрома».

«Генеральным директором ООО „Газпром инвест“ назначен Вячеслав Тюрин», — приводит RNS выдержку из сообщения газового холдинга. Исполняющим обязанности гендиректора «Газпромтранса» стал Александр Филин, который ранее работал в должности первого заместителя.

Тюрин, как отмечается, родился в 1960 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. С 1991 по 1999 годы занимал руководящие должности в коммерческих организациях Москвы и Нижневартовска (ХМАО), после чего возглавил государственную компанию «СГ-транс» Минэнерго РФ. «Газпромтранс» возглавил в 2002 году.

О хищении 700 млн рублей при строительстве газопровода в Ленинградской области стало известно 6 марта. Региональная прокуратура сообщила, что речь идет о контракте на 2012—2015 годы между компанией «Омега» и «Газпром инвест».