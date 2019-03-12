11 марта 2019

Минобороны России приступило к разработке закрытого интернета

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 06:58
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Ноутбуки, интернет, интернет, модем
Военные создают независимый интернет для секретной информацииФото: unsplash.com © URA.RU

Вооруженные силы России начали работу по созданию собственного закрытого интернета. Разработка является военной сетью обмена информации, однако в будущем она может послужить частью суверенной российской интернет сети.

Как рассказали газете «Известия» в Минобороны, закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап ее создания должен завершиться уже в конце 2019 года, а завершение работ запланировано приблизительно на 2021 год.

У нового типа связи будет своя поисковая система, а для ее независимой работы военные хотят проложить волоконно-оптический кабель через Арктику. По сути, армия получит сверхзащищенный аналог iCloud — облачное хранилище для секретной и служебной информации. Опрошенные изданием эксперты считают, что опыт военных пригодится для формирования национальной сети, поскольку именно МТСС сможет обеспечить электронную безопасность страны при создании суверенного Рунета.

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