Минобороны России приступило к разработке закрытого интернета

Военные создают независимый интернет для секретной информации Фото: unsplash.com © URA.RU

Вооруженные силы России начали работу по созданию собственного закрытого интернета. Разработка является военной сетью обмена информации, однако в будущем она может послужить частью суверенной российской интернет сети.

Как рассказали газете «Известия» в Минобороны, закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап ее создания должен завершиться уже в конце 2019 года, а завершение работ запланировано приблизительно на 2021 год.

У нового типа связи будет своя поисковая система, а для ее независимой работы военные хотят проложить волоконно-оптический кабель через Арктику. По сути, армия получит сверхзащищенный аналог iCloud — облачное хранилище для секретной и служебной информации. Опрошенные изданием эксперты считают, что опыт военных пригодится для формирования национальной сети, поскольку именно МТСС сможет обеспечить электронную безопасность страны при создании суверенного Рунета.