11 марта 2019

В Екатеринбурге новый чиновник отвечает за общественный транспорт и «пробки» на дорогах

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 10:14
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, архитектура, екатеринбургская городская дума, здание
В мэрии пока не подтвердили информацию о назначенииФото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга назначен новый глава комитета по транспорту. Об этом сообщил «URA.RU» источник в мэрии.

По его словам, главой транспортного комитета назначен Игорь Ощепков. Он занимался организацией платных парковок на территории города, которые так и не заработали. В подчинении Ощепкова — сын депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера — Александр Вегнер, занимающий должность ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения горадминистрации.

В информационно-аналитическом департаменте мэрии информацию о назначении Ощепкова не подтвердили. «Официальной информации нет. Как только появится, разместим ее на официальном сайте», — пояснил «URA.RU» глава департамента Анатолий Карманов.

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