В Екатеринбурге новый чиновник отвечает за общественный транспорт и «пробки» на дорогах

В администрации Екатеринбурга назначен новый глава комитета по транспорту. Об этом сообщил «URA.RU» источник в мэрии.
По его словам, главой транспортного комитета назначен Игорь Ощепков. Он занимался организацией платных парковок на территории города, которые так и не заработали. В подчинении Ощепкова — сын депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера — Александр Вегнер, занимающий должность ведущего специалиста отдела правового и экономического обеспечения горадминистрации.
В информационно-аналитическом департаменте мэрии информацию о назначении Ощепкова не подтвердили. «Официальной информации нет. Как только появится, разместим ее на официальном сайте», — пояснил «URA.RU» глава департамента Анатолий Карманов.