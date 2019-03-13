Россияне оказались одной из самых быстро стареющих наций

Население России стареет быстрее, чем в среднем по миру. К такому выводу пришли ученые из США, Испании и Норвегии, измерившие «скорость старения» в разных странах. По их данным, среднестатистический россиянин стареет уже к 59 годам, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.
Ученые, измерившие «скорость старения», ориентировались на ряд заболеваний, которые обычно проявляются с возрастом — инсульт, мерцательная аритмия, эндокардит, онкология и другие. Среднемировой возраст начала старческих болезней авторы исследования определили в 65 лет. Анализ показал, что в некоторых странах население начинает болеть «старческими болезнями» на 30 лет раньше.
Согласно результатам исследования, раньше всего стареют жители Папуа — Новой Гвинеи (45 лет), Маршалловых Островов и Афганистана, в которых население начинает стареть в 51 год. Дольше всех молодость сохраняют японцы, швейцарцы и французы, у которых возраст старения начинается в 76 лет.
Авторы данного исследования также отметили, что за последние 27 лет возрастные болезни стали меньше обременять жизнь людей. Кроме того, в мире снизилась смертность от этих болезней.