В Киеве пожаловались на ФСБ. Контрабанда военных запчастей на Украину перекрыта

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 22:02
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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, уаз, фсб россии
ФСБ перекрыла все известные схемы перевозок деталей для военной техники УкраиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спецслужбы РФ лишили предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса российских деталей и запчастей, необходимых для ремонта военной техники. С таким заявлением выступил Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в армии.

«ФСБ перекрыла все известные нам схемы перевозок», — приводит «Военное обозрение» слова Луценко. Он также добавил, что производство украинских ракет ПВО было возможно только благодаря контрабандным закупкам российских деталей.

Ранее журналисты украинского издания «Бигус.инфо» провели расследование, в результате которого заключили, что военные предприятия Украины в течение нескольких лет нелегально закупали в России детали для военной техники. Авторы расследования отметили, что через фирмы-посредники в Украину завозили детали с наценкой в 300%.

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