Спецслужбы РФ лишили предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса российских деталей и запчастей, необходимых для ремонта военной техники. С таким заявлением выступил Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в армии.
«ФСБ перекрыла все известные нам схемы перевозок», — приводит «Военное обозрение» слова Луценко. Он также добавил, что производство украинских ракет ПВО было возможно только благодаря контрабандным закупкам российских деталей.
Ранее журналисты украинского издания «Бигус.инфо» провели расследование, в результате которого заключили, что военные предприятия Украины в течение нескольких лет нелегально закупали в России детали для военной техники. Авторы расследования отметили, что через фирмы-посредники в Украину завозили детали с наценкой в 300%.