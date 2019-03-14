Центр Екатеринбурга «зачистят» от киосков

К 2023 году в центральной части Екатеринбурга станет меньше киосков и других нестационарных торговых объектов. Об этом на заседании правительства Свердловской области сообщил мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент «URA.RU».
«В течение года в Екатеринбурге будут готовиться процедуры, чтобы к 2023 году в первом и втором кольце их (нестационарных торговых объектов — прим. ред.) стало меньше», — сказал Высокинский.
«Органам местного самоуправления будет дано право определять сроки, методику и логику выноса объектов нестационарной торговли», — объяснил Высокинский суть соответствующего постановления, подписанного губернатором региона Евгением Куйвашевым. Документ регламентирует порядок размещения торговых палаток и ларьков на участках, принадлежащих муниципалитетам или области.