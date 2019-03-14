13 марта 2019

Центр Екатеринбурга «зачистят» от киосков

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:49
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Снос несанкционированных торговых объектов, киосков. Челябинск, погрузка, минирынок, демонтаж киоска
Через четыре года в уральской столице станет меньше киосковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2023 году в центральной части Екатеринбурга станет меньше киосков и других нестационарных торговых объектов. Об этом на заседании правительства Свердловской области сообщил мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент «URA.RU».

«В течение года в Екатеринбурге будут готовиться процедуры, чтобы к 2023 году в первом и втором кольце их (нестационарных торговых объектов — прим. ред.) стало меньше», — сказал Высокинский.

«Органам местного самоуправления будет дано право определять сроки, методику и логику выноса объектов нестационарной торговли», — объяснил Высокинский суть соответствующего постановления, подписанного губернатором региона Евгением Куйвашевым. Документ регламентирует порядок размещения торговых палаток и ларьков на участках, принадлежащих муниципалитетам или области.

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