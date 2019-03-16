В Екатеринбурге стартовал второй этап общественного обсуждения концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. На мероприятие в Ельцин Центре приехали в том числе представители голландского архитектурного бюро SVESMI, которые представят свою концепцию развития парка, передает корреспондент «URA.RU».
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в своем вступительном слове заявил, что «второе обсуждение пройдет в режиме утверждения концепции». «Нам нужно принять решения — давайте не бояться их принимать», — заявил глава города.
Обсуждение будущего облика ЦПКиО имени Маяковского проходит в формате серии круглых столов по разным направлениям развития парка — фирменный стиль и бренд, экономическая модель, спортивная инфраструктура, общественная жизнь, активности для детей и другие. За два часа соответствующие рабочие группы должны будут представить свое видение развития ЦПКиО по этим направлениям.
Первый этап общественного обсуждения по будущему парка прошел 16 февраля в мэрии Екатеринбурга — в нем приняли участие чиновники, представители бизнеса и активные горожане. Тогда была предложена концепция от команды городского управления культуры и строительной компании Ascon Group (строит комплекс «Клевер парк). Позже на сайте мэрии также появился вариант от команды парка во главе с экс-директором Романом Шадриным.