Решать судьбу главврачей больниц Екатеринбурга будет министр Цветков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горздрав Екатеринбурга фактически окончательно потерял самостоятельность. Теперь решение о продлении контрактов с главврачами городских больниц принимается не на уровне города, а в минздраве области. Накануне завершилась серия собеседований с главврачами, которую впервые проводили при участии министра Андрея Цветкова и вице-премьера, куратора социальной и культурной сферы Павла Крекова.

Собеседования с главными врачами больниц Екатеринбурга — процедура, которая традиционно проходит в начале весны, потому что к апрелю у руководителей больниц заканчиваются контракты. То, что теперь их проводят на уровне области, — лишнее подтверждение тому, что горздрав потерял свою самостоятельность, пишет «АиФ-Урал» со ссылкой на собственный источник. Каких кадровых решений ждать после аудиенции главврачей у министра — пока неясно. Обещается, что «решения будут приниматься взвешенно».

Екатеринбургу дольше других областных центров страны удавалось сохранять самостоятельность системы городского здравоохранения. Одной из причин этого издание называет влияние экс-главы администрации губернатора Владимира Тунгусова. Осенью прошлого года он был уволен, и систему функционирования горздрава стали пересматривать. Началом изменений стало увольнение Татьяны Савиновой — первого заместителя главы горздрава Дениса Демидова. Тогда источник газеты заявил, что «процесс оптимизации [горздрава] будет продолжен».