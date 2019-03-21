Новый президент Казахстана приедет в Россию

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Визит Токаева в Россию будет организован в ближайшее время», — уточняется в сообщении Кремля. Вопрос был поднят во время телефонного разговора нового главы Казахстана с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 21 марта. Путин поздравил Токаева со вступлением в должность и пожелал ему успехов, уточняет RT. Также главы государств обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в интересах углубления партнерских отношений стран.
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. Его предшественник Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта.