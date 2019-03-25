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Жители ХМАО затроллили коммунальщиков и объявили конкурс на самый заснеженный двор. ФОТО

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 14:06
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Субботник по уборке снега в детском саде
По итогам конкурса удалось определить «победителя»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска устроили троллинг коммунальщиков и запустили в социальных сетях конкурс на самый заснеженный двор. Голосование появилось в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«Отправляем свои фотографии в комментарии. Идем с лопатами всей группой чистить тот двор, чье фото наберет больше всего лайков», — говорится в сообщении группы.

Победителем голосования стала фотография пешеходного тротуара по улице Гагарина, отправленная югорчанкой Валерией Исаевой. Однако нашлись и другие достойные кандидаты. Например, двор на улице Шевченко, 24, фотографией которого поделился Артур Леонов. «Выглядит, конечно, эффектно. Но вроде все тропинки-то убраны, а снег ходить не мешает», — комментирует фотографию горожанин Олег Силин.

Победитель конкурса (улица Гагарина). Стоит отметить, что сам тротуар почищен и снег не мешает движению граждан
ФОТО: Валерия Исаева
На фоне легкового автомобиля снежные горы выглядят особенно внушительно
ФОТО: Артур Леонов

Как ранее сообщало агентство, коммунальщики Югры последний месяц борются с проблемой сильных осадков из-за резких погодных перепадов. Это актуально для всех городов ХМАО. Создает много проблем и падение снега с крыш, который уже повредил несколько десятков автомобилей по всему региону.

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