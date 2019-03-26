25 марта 2019

Перед главами районов Екатеринбурга откроются новые возможности

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 17:07
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Заседание гордумы, рассмотрение предложения изменения границ районов города. Екатеринбург., совещание, заседание, гордума, городская дума екатеринбург, седьмой созыв
Проект расширения полномочий глав районов принят на заседании ДумыФото: Марина Молдавская © URA.RU

Руководители районных администраций Екатеринбурга получат дополнительные полномочия. В проекте решения прежние 42 пункта властных возможностей увеличили на треть — до 64.

На официальном сайте Екатеринбургской городской Думы опубликован проект документа «Об утверждении Положения „Об администрации района города Екатеринбурга“». Среди новых полномочий районных руководителей можно назвать возможность самостоятельно издавать муниципальные правовые акты, заключать муниципальные контракты и закупать товары и услуги для муниципальных нужд. По проекту главы районов смогут организовывать конкурсы по отбору управляющих компаний, согласовывать проекты планировки территорий, выдавать разрешения на земляные работы и т. д. Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов из бюджета Екатеринбурга.

Прежде районные руководители официально таких полномочий не имели. При этом порядок назначения глав администраций районов менять не планируется. Сейчас они назначаются на должность главой Екатеринбурга.

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