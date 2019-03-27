В Когалыме школьник попал под снегоуборочный грейдер, который работал в районе второй школы города. Об этом 27 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Следователи проводят осмотр места происшествия, запланирован комплекс других проверочных мероприятий.
«По предварительным данным, у ребенка сломана нога. Сейчас он находится в больнице, и его жизни ничего не угрожает», — резюмирует инсайдер.
Факт случившегося «URA.RU» подтвердили в пресс-службе югорского следственного управления СК РФ. «По факту произошедшего следователями СКР организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.
В следственном управлении добавили, что по результатам проверки будет принято решение. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.