26 марта 2019
25 марта 2019

В ХМАО школьник попал под снегоуборочный грейдер. На месте ЧП работают силовики

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 16:28
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, грейдер, уборка снега
Машинист грейдера не заметил ребенка (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Когалыме школьник попал под снегоуборочный грейдер, который работал в районе второй школы города. Об этом 27 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Следователи проводят осмотр места происшествия, запланирован комплекс других проверочных мероприятий.

«По предварительным данным, у ребенка сломана нога. Сейчас он находится в больнице, и его жизни ничего не угрожает», — резюмирует инсайдер.

Факт случившегося «URA.RU» подтвердили в пресс-службе югорского следственного управления СК РФ. «По факту произошедшего следователями СКР организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.

В следственном управлении добавили, что по результатам проверки будет принято решение. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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