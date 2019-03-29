Законопроекты против зарплатного рабства в стране поступили в Госдуму

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 13:19
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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат, пластиковая карта
Работодателей за лишение права выбора зарплатного банка начнут штрафоватьФото: Алексей Андронов © URA.RU

Ответственность для работодателей, которые не позволяют сотрудникам выбирать зарплатный банк, может быть ужесточена. Соответствующие законопроекты внесло в Госдуму правительство РФ.

«За то, что работодатель лишает работника права выбора зарплатного банка, должностному лицу может грозить до 20 тысяч рублей», — сообщает RNS. Для предпринимателя без образования юрлица штраф составит от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Проект другого закона предусматривает увеличение срока, в течение которого сотрудник обязан сообщить работодателю о намерении изменить зарплатный банк. Сотрудник должен будет уведомить об изменениях в течение 15 (сейчас — пяти) календарных дней.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что бороться с зарплатным рабством нужно и технологически, и законодательно, так как у сотрудников организаций и сейчас есть возможность выбирать кредитную организацию, но не все работодатели идут сотрудникам навстречу.

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