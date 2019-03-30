Ксения Собчак разделась ради прав учителей на фото в купальниках. ФОТО

Собчак поддержала протест российских учителей Фото: telegram-канал «Кровавая барыня»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак присоединилась к флешмобу #учителятожелюди. В поддержку барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой, светская львица опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня» фото в купальнике.

«Я поддерживаю флешмоб #учителятожелюди. И у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь», — подписала фото Ксения Собчак.

Напомним, учительницу одной из барнаульских школ Татьяну Кувшинникову уволили из образовательного учреждения после того, как она разместила на своей странице во «Вконтакте» фотографию в купальнике. Снимок был сделан на озере Пионерское, где проходила акция в честь зимней Универсиады.

В поддержку Кувшинниковой была запущена всероссийская акция, преподаватели из разных городов России начали публиковать в соцсетях свои снимки в купальных костюмах.