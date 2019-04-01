С чем только не сталкиваются газовики, приходя домой к потребителям Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Компания Екатеринбурггаз опубликовала снимки из квартир, в которые сотрудникам аварийной газовой службы «104» приходится выезжать по долгу службы. В «подборке фотофактов» оказались горы мусора на кухне, «парящие в воздухе» газовые плиты и мертвые птицы в вентиляции. Судя по снимкам, это вовсе не первоапрельская шутка.

«В многоэтажку по улице Сыромолотова спасателей аварийной службы „104“ вызвал сосед, обеспокоенный поведением живущей за стенкой пенсионерки, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе горгаза. — Аварийной бригаде пришлось пробираться к плите сквозь горы мусора. Данную квартиру незамедлительно отключили от газоснабжения — для обеспечения безопасности других жителей многоквартирного дома».

По словам газовиков, такая ситуация — не редкость. «В городе много одиноких пожилых людей. Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок. Информация о таких жильцах передается в управляющие компании», — говорит старший диспетчер аварийной газовой службы «104» Татьяна Куклина.

Другая беда — умельцы, которые самостоятельно лезут в газовое оборудование. «Предприимчивый хозяин одной из квартир дома по улице Маневровая самовольно установил прибор учета газа с помощью резиновых шлангов в неустановленном месте, — рассказали в пресс-службе „Екатеринбурггаз“. — Местный Кулибин не стал обращаться за помощью к специалистам, а подключил. При этом из-за лишних соединений вырос риск утечки газа».

Особенно газовиков поражает халатность хозяев. «На Сортировке на время ремонта владельцы квартиры подвесили газовую плиту к стене (при этом не стали ее отключать и продолжали ей пользоваться, — сообщили в горгазе. — А хозяева квартиры по улице Удельная прикрыли дыру в газовой колонке крышкой для консервации. Такая находчивость могла обернуться гибелью семьи».

Некоторые «умельцы» лезут сами в газовое оборудование Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Еще одна опасность для жителей — плохая вентиляция. Ее обычно проверяют сотрудники управляющих компаний, но газовикам тоже приходится иметь дела с вентиляцией, и они иногда обнаруживают в ней «неожиданные «подарки»: так, на улице Майкопской в патрубке дымохода газовики нашли голубя.

АО «Екатеринбурггаз» настоятельно рекомендует внимательно относиться к газовому оборудованию, не ремонтировать его самостоятельно, а обращаться для этого за помощью к специалистам и пускать в дом газовиков. «В экстренной ситуации на помощь екатеринбуржцам приходят спасатели аварийной газовой службы 04. Центральное аварийно-диспетчерское управление „Екатеринбурггаза“ незамедлительно реагирует на заявки о запахе газа, обеспечивая аварийное прикрытие потребителей газа в круглосуточном режиме», — отмечают в горгазе.

В одной из квартир газовую плиту на время ремонта подвесили к стене Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»