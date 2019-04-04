С момента отставки дольщики стали привычной «деталью» губернаторской резиденции Фото: telegram-канал «Е-область»

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Дольщики компании «Серебряный ключ», оставшиеся без квартир, пришли 4 апреля — в день первой пресс-конференции челябинского губернатора Алексея Текслера — в его резиденцию. Об этом передает с места событий корреспондент «URA.RU».

«Губернатора! Губернатора!» — скандировали полтора десятка человек, вошедшие в здание и остановившиеся перед турникетом охраны. «Мы хотим, чтобы нас не забыли и приняли меры», — пояснил корреспонденту один из дольщиков.

Как уже сообщало «URA.RU», экс-директору группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества. В результате люди остались без жилья, а со счетов застройщика исчезло 86 млн рублей.

Визиты обманутых дольщиков в здание правительства проходят едва ли не ежедневно с момента отставки губернатора Бориса Дубровского и назначения главой региона Алексея Текслера. Люди опасаются, что из-за смены власти и связанных с этим событий их проблемы уйдут на второй план.