В Челябинской области новый гарантирующий поставщик электроэнергии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минэнерго по итогам конкурса определило гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Этот статус получило совместное предприятие «Фортума» и тюменской энергосбытовой компании «Восток». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службах обеих компаний.

Совместное предприятие будет обслуживать более 1,5 млн потребителей. Статус гарантирующего поставщика оно получит с 1 июля. Но есть одно условие — компания должна заплатить все долги «Челябэнергосбыта» (предыдущего поставщика электроэнергии в регионе), накопленные перед поставщиками оптового рынка электроэнергии. Речь идет о сумме в 4,8 млрд рублей.

«Выплата данной компенсации не будет иметь существенного влияния на финансовые показатели «Фортума», — отметили в пресс-службе компании. Дело в том, что именно «Фортум» — крупнейший кредитор «Челябэнергосбыта» (сумма долга примерно 800 млн рублей).

В ЭК «Восток» намерены улучшить ситуацию на энергорынке региона. «Совместно с нашими партнерами из «Фортума» мы планируем выстроить эффективную мультисбытовую структуру и внедрить удобные клиентские сервисы в Челябинске», — заявил генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. Также в компании хотят наладить процесс взыскания долгов за электроэнергию во всем регионе.

Гарантирующим поставщиком, напомним, является компания, которая поставляет электроэнергию предприятиям, организациям и населению региона. Она обязана заключить договор с любым обратившимся к ней потребителем.