Исаев из «Уральских пельменей» озвучил свою позицию по храму Святой Екатерины

Сергей Исаев выступил за строительство храма в акватории городского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев озвучил свое мнение по поводу строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению юмориста, собор должен быть возведен не в сквере у театра драмы, а в акватории городского пруда.

«Я всегда был за храм на воде, начиная с 2016 года (присутствовал на общественных слушаниях и защищал этот проект)», — написал Исаев на своей странице в Instagram. Кроме того, комик предложил другие места для строительства собора. По его мнению, храм также может быть возведен на историческом месте (площади Труда) или на набережной за Макаровским мостом.

Из-за строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у театра драмы в Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные акции протеста. После вмешательства президента РФ Владимира Путина городские власти решили провести опрос горожан, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.