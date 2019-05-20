Исаев из «Уральских пельменей» озвучил свою позицию по храму Святой Екатерины

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 18:41
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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Сергей Исаев выступил за строительство храма в акватории городского прудаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев озвучил свое мнение по поводу строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению юмориста, собор должен быть возведен не в сквере у театра драмы, а в акватории городского пруда.

«Я всегда был за храм на воде, начиная с 2016 года (присутствовал на общественных слушаниях и защищал этот проект)», — написал Исаев на своей странице в Instagram. Кроме того, комик предложил другие места для строительства собора. По его мнению, храм также может быть возведен на историческом месте (площади Труда) или на набережной за Макаровским мостом.

Из-за строительства собора Святой Екатерины на территории сквера у театра драмы в Екатеринбурге целую неделю шли несанкционированные акции протеста. После вмешательства президента РФ Владимира Путина городские власти решили провести опрос горожан, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.

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Очень много людей мне задают вопросы, просят высказаться! Высказываюсь (коротко). Я всегда был #Захрамнаводе, начиная с 2016года (присутствовал на общественных слушаниях и защищал этот проект) Екатерина Кузёмка: Дорогие друзья! По поручению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Главы Екатеринбурга Александра Высокинского Администрация города начинает сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на Официальном портале Екатеринбурга м.Екатеринбург.рф Необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения отправляйте с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма." Итак, конкретно мои предложения по мере убывания: -Храм на воде -Историческое место -Набережная Сразу скажу, я против площади 1905 года. Ёлка,парады, как же без них! И как без площади центральной (концерты,публичные мероприятия)! Просьба коменты по делу и по существу! Уважайте себя и моих подписчиков! Спасибо!

Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)

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