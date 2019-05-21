Сбербанк банкротит фирму, подконтрольную властям ХМАО, за долг в 740 млн рублей

Первые слушания по делу о банкротстве должны начаться на следующей неделе Фото: Илья Московец © URA.RU

Сбербанк требует признать банкротом акционерное общество «Служба заказчика» (25 процентов акций принадлежит администрации Югорска), которое являлось поручителем при выдаче кредита почти в 740 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел арбитражного суда ХМАО.

Определение суда опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, который остался в недоумении, как компания с муниципальным участием смогла выступить поручителем в получении кредита для коммерсантов. «Где это видано, чтобы предприятие с бюджетными средствами и долями было поручителем у коммерческих структур в их „похотливых“ интересах и погоней за сверхприбылью?», — заявил Пантин в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Директор АО «Служба заказчика» Валерий Аристов в разговоре с агентством лишь обозначил, что для его компании — это не первый банкротный процесс в суде, а от дальнейших комментариев воздержался. В администрации Югорска корреспонденту «URA.RU» пояснили, что бюджет города в этой ситуации не пострадает. «Мэрия не давала никаких гарантий и обязательств со своей стороны, когда „Служба заказчика“ выступала в качестве поручителя. Более того, администрация выступала против этого решения. Однако нашего количества акций не хватило для того, чтобы руководство АО отказалось от этой идеи», — заявил первый зам мэра Югорска Сергей Голин.

Заседание арбитражного суда по иску о признании банкротства АО «Служба заказчика» назначено на 27 мая.