В поселке Малышева Свердловской области из-за воспламенения газового баллона пострадали пятеро детей. Об этом «URA.RU» помощник руководителя регионального Следственного комитета Максим Чалков.
Инцидент произошел в гараже. Воспламенение баллона произошло после того, как дети «подсветили» себе в темном помещении спичками. Пострадавшие сами обратились в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает, подчеркнул собеседник.
Между тем, Следственным отделом по городу Асбест проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит выяснить детали, причины и условия, которые способствовали произошедшему. В том числе, следователи выяснят, в полной ли мере законные представители детей осуществляли за ними надлежащий контроль. По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.