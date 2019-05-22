22 мая 2019

Под Екатеринбургом пятеро детей получили ожоги, подсветив спичками газовый баллон. ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 23:31
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Пострадавшие во время пожара в частном детском садике
Получившие ожоги дети сами обратились в больницуФото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Малышева Свердловской области из-за воспламенения газового баллона пострадали пятеро детей. Об этом «URA.RU» помощник руководителя регионального Следственного комитета Максим Чалков.

Инцидент произошел в гараже. Воспламенение баллона произошло после того, как дети «подсветили» себе в темном помещении спичками. Пострадавшие сами обратились в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает, подчеркнул собеседник.

Между тем, Следственным отделом по городу Асбест проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит выяснить детали, причины и условия, которые способствовали произошедшему. В том числе, следователи выяснят, в полной ли мере законные представители детей осуществляли за ними надлежащий контроль. По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области

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