26 мая 2019

Политолог ответил на слухи об отставке Суркова

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 11:51
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Владислав Сурков, сурков владислав, днк
Информация о скорой отставке Владислава Суркова оказалась слухомФото: Александр Мамаев

Помощник президента РФ Владислав Сурков не собирается уходить в отставку. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Это неправда. Зачем засорять информпространство подробностями неправды?» — высказался Чеснаков о возможной отставке советника президента. В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему. По словам Чеснакова, советник президента знает, кто распространяет слухи о его отставке. Сурков якобы назвал их «своими людьми» и отметил, что рано или поздно они «сочтутся».

Ранее слухи о возможной отставке Суркова появились в telegram-каналах. В частности, Ксении Собчак на своем канале «Кровавая барыня» утверждала, что помощник президента написал заявление об уходе «еще две недели назад».

Аналогичные слухи об уходе Суркова с должности появлялись еще в 2018 году. Тогда комментировать ситуацию пришлось пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, напоминает агентство Nation News.

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