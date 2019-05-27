Политолог ответил на слухи об отставке Суркова

Помощник президента РФ Владислав Сурков не собирается уходить в отставку. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Это неправда. Зачем засорять информпространство подробностями неправды?» — высказался Чеснаков о возможной отставке советника президента. В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему. По словам Чеснакова, советник президента знает, кто распространяет слухи о его отставке. Сурков якобы назвал их «своими людьми» и отметил, что рано или поздно они «сочтутся».
Ранее слухи о возможной отставке Суркова появились в telegram-каналах. В частности, Ксении Собчак на своем канале «Кровавая барыня» утверждала, что помощник президента написал заявление об уходе «еще две недели назад».
Аналогичные слухи об уходе Суркова с должности появлялись еще в 2018 году. Тогда комментировать ситуацию пришлось пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, напоминает агентство Nation News.