Соловьев придумал наказание для чиновника, напавшего на журналиста «России 24»

Владимир Соловьев предлагает наказать чиновника, как Кокорина и Мамаева Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев высказался по поводу нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24». По мнению телеведущего, чиновника стоит наказать так же, как футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся в следственном изоляторе.

«Исходя из прецедента Мамаева и Кокорина, очевидно, что этот хакасский „умник“ должен находиться сейчас в СИЗО, а не под домашним арестом, потому что он может оказать давление на следствие. А вдобавок должен получить реальный срок, чтобы мало никому не показалось», — сказал Соловьев в беседе с агентством Nation News. Журналист отметил, что своими действиями Зайцев оставил «пятно на репутации власти».

Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» во время интервью. Журналист задавал чиновнику вопросы о его судимости, коррупции, хищениях, а также об условиях, в которых находятся жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. В ответ на это Зайцев схватил корреспондента и повалил на пол. В Союзе журналистов России порекомендовали руководству «Единой России», в которой состоит Зайцев, «сделать определенные выводы», пишет «Национальная служба новостей».