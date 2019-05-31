В Екатеринбурге в результате проверки отопительных сетей серьезно пострадала частная детская поликлиника. Во время опрессовки прорвало одну из труб, фонтан из грязи выбил окна на трех этажах здания и затопил медицинское учреждение.
По словам владельца поликлиники Дмитрия Боровикова, из-за потопа залитым оказалось все, начиная со второго этажа здания. «Повреждены холл на втором этаже, лечебный кабинет, оборудование, установки и на первом этаже рентгенологический кабинет — там, где стоит компьютерный томограф», — сказал он в беседе с телеканалом 360.
Через потолок вода попала в кабинеты с дорогим оборудованием. Чтобы не случилось замыкания, сотрудники отключили аппаратуру и накрыли пакетами. В ближайший понедельник в клинику приедет комиссия для оценки ущерба.
Проверку труб проводит филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Как пояснила журналистам пресс-секретарь компании Светлана Тимченко, от подобных происшествий никто не застрахован. Во время опрессовок вода подается в трубы под сильным давлением, чтобы выявить протечки.