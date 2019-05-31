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В Екатеринбурге фонтан грязи затопил поликлинику: выбиты стекла, повреждено медоборудование. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 01:59
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Трубу прорвало во время опрессовки (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в результате проверки отопительных сетей серьезно пострадала частная детская поликлиника. Во время опрессовки прорвало одну из труб, фонтан из грязи выбил окна на трех этажах здания и затопил медицинское учреждение.

По словам владельца поликлиники Дмитрия Боровикова, из-за потопа залитым оказалось все, начиная со второго этажа здания. «Повреждены холл на втором этаже, лечебный кабинет, оборудование, установки и на первом этаже рентгенологический кабинет — там, где стоит компьютерный томограф», — сказал он в беседе с телеканалом 360.

Через потолок вода попала в кабинеты с дорогим оборудованием. Чтобы не случилось замыкания, сотрудники отключили аппаратуру и накрыли пакетами. В ближайший понедельник в клинику приедет комиссия для оценки ущерба.

Проверку труб проводит филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Как пояснила журналистам пресс-секретарь компании Светлана Тимченко, от подобных происшествий никто не застрахован. Во время опрессовок вода подается в трубы под сильным давлением, чтобы выявить протечки.

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