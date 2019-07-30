Андрей Барышев отказался участвовать в пресс-конференции малого бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев не будет участвовать в среду в пресс-конференции против проекта мэрии по сносу незаконных ларьков и павильонов. Как сообщила «URA.RU» организатор мероприятия, предприниматель Ирина Плещева, парламентарий назвал себя «токсичным».

«Представители „Первого хлебокомбината“ [семьи экс-губернатора Михаила Юревича, конфликтовавшего с Барышевым] отказались участвовать. Барышев сказал, что раз он такой „токсичный“, то не придет, чтобы собрались другие предприниматели. Но попросил озвучить его предложение — создать рабочую группу по продвижению регионального законопроекта о размещении временных некапитальных объектов», — сказала она.

Плещева напомнила, что законопроект предполагает преимущественное право перезаключить договор аренды земельного участка под киоск для добросовестных арендаторов. Однако в Челябинске по истечению договоров аренды участки выставляют на аукционы. «Это вредное изобретение [вице-мэра Надежды] Рыльской. У нас шесть тысяч временных некапитальных объектов, и 90% из них работают незаконно, потому что администрация за полтора года провела всего 445 аукционов. Нам ставят административные препоны, не дают продлить аренду и обвиняют в том, что объект работает незаконно. Снос киосков сокращает рабочие места и создает преимущество торговым сетям», — добавила она.

Барышев не ответил на звонок. Его пресс-секретарь Оксана Худякова подтвердила, что он собирался на пресс-конференцию, но у него появились важные встречи.