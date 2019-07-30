Представитель экс-губернатора Юревича отказался выступить против мэра Челябинска

Сергей Константинов, начальник отдела продаж «Первого хлебокомбината», подконтрольного экс-губернатору Михаилу Юревичу, отказался участвовать в пресс-конференции, на которой должны озвучить претензии к врио мэра Челябинска Наталье Котовой. Об этом «URA.RU» сообщила официальный представитель семьи Юревича Юлия Бобылева.
«Константинов однозначно не собирался участвовать. Это в чистом виде самодеятельность Плещевой. Без ведома и согласия Константинова записала его в участники, — заявила Бобылева. — Плещева спровоцировала очень нехорошую историю. Мы больше не будем иметь с ней никаких дел и другим не советуем. Более того, мы поддерживаем инициативу Котовой по наведению порядка в городе».
Предприниматель Ирина Плещева является региональным координатором Ассоциации малоформатной торговли. Она же инициировала пресс-конференцию, где должны выразить недовольство тем, как в городе сносят незаконные ларьки и парковки. На встречу пригласили депутата Госдумы Андрея Барышева, экс-омбудсмена Алексея Севастьянова и представителя «Первого хлебокомбината», подконтрольного Юревичу. Сам Юревич скрывается в Лондоне от уголовного преследования.
Журналистов удивил список участников пресс-конференции, так Юревич и Барышев всегда были идейными соперниками, также как Барышев и Севастьянов. Но последние двое свое участие в мероприятии подтвердили. В мэрии заявили, что наведение порядка в городе проходит в рамках закона.