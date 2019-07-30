Свердловские депутаты не допустили мэров до госнаград

Депутаты свердловского Заксобрания отказались дарить жителям меньше благодарственных писем и согласовывать кандидатов с главами муниципалитетов. Члены комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления предлагали ввести ограничение, чтобы каждый депутат мог отправить не более 35 писем в год.
«Мы с 2015 по 2018 год приросли практически в три раза по количеству благодарственных писем и дошли до 2226 писем», — подчеркнул зампред комитета Владимир Анисимов. Несколько депутатов высказались с критикой идеи согласования кандидатур, и законопроект был отклонен под аплодисменты зала.
Перед рассмотрением аналогичного вопроса комитета по сокращению числа почетных грамот председатель заксобрания Людмила Бабушкина призвала парламентариев высказаться положительно. «Награды высшего законодательного органа Свердловской области должны иметь определенную ценность. Когда мы вручаем скопом 40 писем — это, конечно, здорово, конечно, полюбят такого депутата. Но давайте взвешенно подойдем к этой ситуации», — сказала Бабушкина. По вопросу о почетных грамотах большинство депутатов проголосовали «за».
Благодарственное письмо и грамота Заксобрания приравниваются к государственным наградам. Наличие государственных наград — одно из условий присвоения гражданам звания «Ветеран труда».