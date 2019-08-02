Из-за протестов в Москве местные власти и оппозиция оказались на развилке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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