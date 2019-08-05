Мэр Челябинска собирает силовиков на срочное совещание

Врио мэра Челябинска Наталья Котова проведет 5 августа заседание рабочей группы по имущественным вопросам. На это заседание приглашены представители прокуратуры. Об этом Котова заявила на аппаратном совещании в понедельник, передает корреспондент «URA.RU» из мэрии.
«Сейчас в Челябинске выявлено около 800 незаконных объектов, — пояснила Котова.- Это станет темой заседания». В городе развернулась кампания по сносу таких объектов, несмотря на активное сопротивление со стороны бизнеса. Сносом объектов занимается городская служба демонтажа, которая вошла в состав муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская среда».
Ранее за слабый контроль над этими вопросами, а также за использование на службе личных коммерческих интересов был уволен начальник «Городской среды» Владимир Шумаков. Сейчас работу МКУ проверяет Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинска. Как заявил на совещании председатель городской КСП Юрий Ветриченко, аудит будет завершен до конца недели. «Еще неделя потребуется на подготовку акта, потому что проверка массивная», — подчеркнул он.
Ветриченко также сообщил, что 12 августа мэрию Челябинска по поручению врио губернатора Алексея Текслера начнет проверять областная КСП. Планировалось, что проверка начнется 15 августа, но аудит решено провести раньше. Вместе с ревизорами в мэрии придут представители правоохранительных органов.