Вещание практически всех федеральных каналов прервали на несколько минут в Москве из-за штормового предупреждения. Как сообщили пользователи социальных сетей, на экранах появилось сообщение МЧС с инструкцией как себя вести во время грозы.
«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — сказано в сообщении, которое появилось на экранах москвичей.
Между тем власти столицы из-за предстоящей грозы закрыли все парки, мероприятия в них отменены, сообщает парки закрыли из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Московский градоначальник Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы быть максимально осторожными, пишет RT. На своей странице в опубликовал сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.
Уровень погодной опасности был повышен до оранжевого днем. Как уточнили телеканалу 360 в Гидрометцентре, погода стала опасна. «Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерб», — заявили синоптики.
Почти по всем телеканалам. ????#штормовое pic.twitter.com/gUUArgry2R— Ольга (@OlkaMonique) 8 августа 2019 г.
Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2019 г.