Телеканалы прервали эфир из-за экстренного сообщения о стихии в Москве. ВИДЕО

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Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Москвичей предупредили о приближении стихииФото: Pixabay

Вещание практически всех федеральных каналов прервали на несколько минут в Москве из-за штормового предупреждения. Как сообщили пользователи социальных сетей, на экранах появилось сообщение МЧС с инструкцией как себя вести во время грозы.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 01, 101», — сказано в сообщении, которое появилось на экранах москвичей.

Между тем власти столицы из-за предстоящей грозы закрыли все парки, мероприятия в них отменены, сообщает парки закрыли из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Московский градоначальник Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы быть максимально осторожными, пишет RT. На своей странице в опубликовал сообщение о том, что в столице с вечера 8 августа до вечера 9 августа действует «чрезвычайно серьёзное» штормовое предупреждение, в том числе усиление ветра до 25 м/с.

Уровень погодной опасности был повышен до оранжевого днем. Как уточнили телеканалу 360 в Гидрометцентре, погода стала опасна. «Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерб», — заявили синоптики.

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