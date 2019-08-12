Экс-министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников, получивший прошлой осенью условно-досрочное освобождение из колонии, вернулся в место заключения. Он приехал в копейскую ИК-15 на День физкультурника в составе федерации рукопашного боя вместе с ее главой Розалином Насибуллиным, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по региону.
«В учреждении созданы все условия для спорта. Это способствует правопослушному поведению осужденных», — отметил врио начальника ИК Евгений Голощапов.
Серебренников рассказал «URA.RU», что помог с организацией соревнований, привез в колонию гири, секундомеры, российский флаг и главный приз — телевизор, который получили победители эстафеты из отряда №14. «В колонии [ИК-3], где я отбывал наказание, два года помогал с организацией спортивных мероприятий и Дня физкультурника Николаю Мименко. Теперь он попросил помочь ему. Договорились с руководством колонии, что на этой неделе привезу около 100 книг», — сказал бывший министр.
Экс-чиновник руководил минспорта до февраля 2014 года. В марте 2016 года его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей за взятки в 35 млн рублей от директоров спортклубов. В октябре 2018 года суд удовлетворил его ходатайство об УДО. После освобождения Серебренников работает в антикварном салоне.
В спортивной среде он до сих пор пользуется большим уважением и авторитетом, поскольку во время работы начальником горспортуправления Челябинска и министром спорта помог многим атлетам.