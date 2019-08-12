11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

Челябинский экс-министр вернулся в колонию по просьбе осужденного приятеля. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Серебренников (второй справа) приехал в колонию вместе с Розалином Насибуллиным (справа)Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

Экс-министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников, получивший прошлой осенью условно-досрочное освобождение из колонии, вернулся в место заключения. Он приехал в копейскую ИК-15 на День физкультурника в составе федерации рукопашного боя вместе с ее главой Розалином Насибуллиным, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«В учреждении созданы все условия для спорта. Это способствует правопослушному поведению осужденных», — отметил врио начальника ИК Евгений Голощапов.

Серебренников рассказал «URA.RU», что помог с организацией соревнований, привез в колонию гири, секундомеры, российский флаг и главный приз — телевизор, который получили победители эстафеты из отряда №14. «В колонии [ИК-3], где я отбывал наказание, два года помогал с организацией спортивных мероприятий и Дня физкультурника Николаю Мименко. Теперь он попросил помочь ему. Договорились с руководством колонии, что на этой неделе привезу около 100 книг», — сказал бывший министр.

Экс-чиновник руководил минспорта до февраля 2014 года. В марте 2016 года его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей за взятки в 35 млн рублей от директоров спортклубов. В октябре 2018 года суд удовлетворил его ходатайство об УДО. После освобождения Серебренников работает в антикварном салоне.

В спортивной среде он до сих пор пользуется большим уважением и авторитетом, поскольку во время работы начальником горспортуправления Челябинска и министром спорта помог многим атлетам.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Спорт
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...